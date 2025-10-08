Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Kind nach Kollision auf Fußgängerüberweg leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Dienstag (07.10.2025) gegen 07:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Leonberg. Ein 47-jähriger Renault-Fahrer war auf der Bahnhofstraße aus Richtung Altstadt kommend in Richtung Lindenstraße unterwegs und übersah mutmaßlich ein 11 Jahre altes Mädchen, das zu diesem Zeitpunkt auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte. Bei der Kollision erlitt die 11-Jährige leichte Verletzungen. Sie konnte nach erfolgter Untersuchung vom Rettungsdienst in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

