Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Zeugen nach Unfall zwischen Pkw und Seniorin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Dienstag (07.10.2025) gegen 11:00 Uhr in der Sedanstraße in Sersheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem ebenfalls noch unbekannten Fahrzeug rückwärts auf die Sedanstraße. Zeitgleich überquerte eine 79-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator die Fahrbahn. Hierbei kam es auf der Fahrbahn zur Kollision zwischen dem Pkw und der Seniorin. Nachdem der unbekannte Fahrzeuglenker sich nach dem Wohlbefinden der durch den Unfall gestürzten Seniorin erkundigte, setzte er im Anschluss unerlaubt seine Fahrt fort. Die Seniorin erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und zeigte den Sachverhalt am Nachmittag bei der Polizei an. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell