PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: 21 Jahre alter PKW-Fahrer bei Unfall auf der Landesstraße 1188 tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ereignete sich am Dienstag (07.10.2025) gegen 07.20 Uhr auf der Landesstraße 1188 kurz nach dem Ortsausgang Sindelfingen in Richtung des Parkplatzes "Am Gatter" ein tödlicher Unfall. Ein 21 Jahre alter Smart-Lenker, der sich am Ende einer Fahrzeugkolonne befunden habe, soll zum Überholen angesetzt haben. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Kollision mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 40-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes geriet der Smart gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ins Schleudern, wobei auch ein weiterer PKW, in dem ebenfalls ein 40 Jahre alter Fahrer saß, beschädigt wurde. Letztlich kippte der Smart auf die Seite. Der 21 Jahre alte Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 40 Jahre alte Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die L 1188 bis gegen 12.40 Uhr vollständig gesperrt. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 64.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtete haben, und bitten diese, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 14:36

    POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (06.10.2025) zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Maurener Straße in Holzgerlingen einen geparkten Dacia. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 14:35

    POL-LB: Bondorf: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und 25.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Eine leicht verletzte Person und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (06.10.2025) gegen 12:10 Uhr in der Bahnhofstraße in Bondorf ereignete. Ein 75-jähriger Mercedes-Lenker stand mit seinem Mercedes auf seinem Grundstück. Hier rutschte er mutmaßlich von der Bremse ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:54

    POL-LB: Ludwigsburg: 59-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Einen Schwerverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag (07.10.2025) in der Friedrichstraße in Ludwigsburg. Gegen 10:20 Uhr war ein 59 Jahre alter Ford-Lenker auf der Friedrichstraße in Ludwigsburg von Remseck kommend in Richtung Schwieberdingen unterwegs, als er kurz vor der Unterführung der Bundesstraße 27 (B 27) aus bislang unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren