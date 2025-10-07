Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: 21 Jahre alter PKW-Fahrer bei Unfall auf der Landesstraße 1188 tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ereignete sich am Dienstag (07.10.2025) gegen 07.20 Uhr auf der Landesstraße 1188 kurz nach dem Ortsausgang Sindelfingen in Richtung des Parkplatzes "Am Gatter" ein tödlicher Unfall. Ein 21 Jahre alter Smart-Lenker, der sich am Ende einer Fahrzeugkolonne befunden habe, soll zum Überholen angesetzt haben. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Kollision mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 40-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes geriet der Smart gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ins Schleudern, wobei auch ein weiterer PKW, in dem ebenfalls ein 40 Jahre alter Fahrer saß, beschädigt wurde. Letztlich kippte der Smart auf die Seite. Der 21 Jahre alte Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 40 Jahre alte Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die L 1188 bis gegen 12.40 Uhr vollständig gesperrt. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 64.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtete haben, und bitten diese, sich zu melden.

