Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 59-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Einen Schwerverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag (07.10.2025) in der Friedrichstraße in Ludwigsburg. Gegen 10:20 Uhr war ein 59 Jahre alter Ford-Lenker auf der Friedrichstraße in Ludwigsburg von Remseck kommend in Richtung Schwieberdingen unterwegs, als er kurz vor der Unterführung der Bundesstraße 27 (B 27) aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den Gehweg fuhr. Hier lenkte er seinen Ford scharf nach links und fuhr über die Gegenfahrbahn, bis er mit der Schutzplanke der beginnenden Unterführung kollidierte. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war sowohl die Unterführung in beide Richtungen als auch die Auffahrtrampe der Friedrichstraße von der B 27 kommend in Richtung Remseck bis etwa 12:45 Uhr voll gesperrt.

