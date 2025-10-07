PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Handwerkerbetrieb

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zu Montag (06.10.2025) zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr suchten noch unbekannte Täter einen Handwerkerbetrieb in der Solitudeallee in Kornwestheim heim. Gemäß den ersten Ermittlungen kletterten zwei unbekannte Männer über einen Zaun auf das Gelände des Betriebes und hebelten ein Fenster auf. Im Inneren brachen die Täter mehrere Schränke auf und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die zwei Unbekannten wurden beschrieben als 18 bis 25 Jahre alt und Vollbartträger. Ein Täter soll helle Kleidung und ein helles Basecap und der andere Täter helle Oberbekleidung, eine schwarze Hose sowie ein schwarzes Basecap getragen haben. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 13:10

    POL-LB: Sersheim: Trickdiebe bestehlen Seniorin

    Ludwigsburg (ots) - Eine 77 Jahre alte Frau wurde am Montag (06.10.2025) Opfer von Trickdieben. Die 77-Jährige war gegen 12:00 Uhr in der Schloßstraße in Sersheim unterwegs, als sie aus einem blauen Van heraus nach dem Weg zu einem Krankenhaus gefragt wurde. Während die 77-Jährige den Weg erklärte, stieg eine etwa 50-jährige Frau mit Kopftuch aus dem Fond des Van aus, gab der 77-Jährigen einen Kuss und legte ihr ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:09

    POL-LB: Marbach am Neckar: 47 Jahre alter Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 47-jähriger Motorradfahrer, der am Montag (06.10.2025) gegen 08:00 Uhr auf der Kreisstraße 1695 (K 1695) bei Marbach am Neckar in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Ein 53-jähriger Honda-Lenker war auf der Dreibronnenstraße, vom Wohngebiet Hörnle kommend in Richtung K 1695 unterwegs. An der Einmündung zur K ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:09

    POL-LB: Oberstenfeld: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich am Montag (06.10.2025) zwischen 09:50 und 12:40 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Ilsfelder Straße in Oberstenfeld. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam eine Terassentür einer Einliegerwohnung. Von dort gelangten sie in einen Garagenanbau und in die darüberliegenden Wohnräume. Die Einbrecher durchwühlten auf allen Etagen sämtliche Schränke und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren