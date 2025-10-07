Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Handwerkerbetrieb

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zu Montag (06.10.2025) zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr suchten noch unbekannte Täter einen Handwerkerbetrieb in der Solitudeallee in Kornwestheim heim. Gemäß den ersten Ermittlungen kletterten zwei unbekannte Männer über einen Zaun auf das Gelände des Betriebes und hebelten ein Fenster auf. Im Inneren brachen die Täter mehrere Schränke auf und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die zwei Unbekannten wurden beschrieben als 18 bis 25 Jahre alt und Vollbartträger. Ein Täter soll helle Kleidung und ein helles Basecap und der andere Täter helle Oberbekleidung, eine schwarze Hose sowie ein schwarzes Basecap getragen haben. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

