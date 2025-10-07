PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (06.10.2025) zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Maurener Straße in Holzgerlingen einen geparkten Dacia. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

