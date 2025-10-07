PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (06.10.2025) gegen 12:10 Uhr in der Bahnhofstraße in Bondorf ereignete. Ein 75-jähriger Mercedes-Lenker stand mit seinem Mercedes auf seinem Grundstück. Hier rutschte er mutmaßlich von der Bremse ab und drückte versehentlich das Gaspedal durch. Daraufhin beschleunigte der Mercedes und fuhr vom Grundstück auf die Straße. Hier kollidierte der 75-Jährige mit einer 63-jährigen Opel-Lenkerin, die gerade auf der Straße wendete. Die Opel-Lenkerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

