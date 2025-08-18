POL-OF: Offenbar Motorprobleme bei Schulungsflug: Cessna sicher auf Acker notgelandet
Egelsbach (ots)
(lei) Offensichtlich glimpflich endete am frühen Sonntagabend ein Unterrichtsflug mit einer Notlandung auf einem Acker nahe Egelsbach. Ein 27-jähriger Flugschüler und sein 35 Jahre alter Fluglehrer waren gegen 19 Uhr vom örtlichen Flugplatz gestartet, als offenbar unmittelbar nach dem Abheben die Motordrehzahl stark abfiel. Beide Insassen hörten mehrere Fehlzündungen aus dem Motorraum. Die Cessna vom Typ 172R verlor schnell an Höhe, woraufhin der Fluglehrer ein Notlandemanöver einleitete. Er wählte ein abgeerntetes Feld in der Nähe des Flugplatzes, wo er das Kleinflugzeug sicher landete und etwa 30 Meter vor einem Bachlauf mit Baumgruppe zum Stehen brachte. Die beiden Männer blieben nach bisherigen Informationen unverletzt. Die Maschine soll am heutigen Montag geborgen und anschließend auf mögliche Schäden untersucht werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell