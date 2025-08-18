PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Offenbar Motorprobleme bei Schulungsflug: Cessna sicher auf Acker notgelandet

Egelsbach (ots)

(lei) Offensichtlich glimpflich endete am frühen Sonntagabend ein Unterrichtsflug mit einer Notlandung auf einem Acker nahe Egelsbach. Ein 27-jähriger Flugschüler und sein 35 Jahre alter Fluglehrer waren gegen 19 Uhr vom örtlichen Flugplatz gestartet, als offenbar unmittelbar nach dem Abheben die Motordrehzahl stark abfiel. Beide Insassen hörten mehrere Fehlzündungen aus dem Motorraum. Die Cessna vom Typ 172R verlor schnell an Höhe, woraufhin der Fluglehrer ein Notlandemanöver einleitete. Er wählte ein abgeerntetes Feld in der Nähe des Flugplatzes, wo er das Kleinflugzeug sicher landete und etwa 30 Meter vor einem Bachlauf mit Baumgruppe zum Stehen brachte. Die beiden Männer blieben nach bisherigen Informationen unverletzt. Die Maschine soll am heutigen Montag geborgen und anschließend auf mögliche Schäden untersucht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen

