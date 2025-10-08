Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Diebstahl eines Minibaggers

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Minibagger der Marke Caterpillar, der auf einer Wiese im Bäumlesweg in Weil im Schönbuch abgestellt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Unbekannter den Bagger auf einen kleinen weißen Autotransporter mit ausländischem Kennzeichen, mutmaßlich osteuropäisch. Der Unbekannte wurde als etwa 30 Jahre alt, mit dunkler Kleidung und Vollbart beschrieben. Der Wert des entwendeten Baggers wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schönaich in Verbindung zu setzen.

