Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Hochdorf: Unfallflucht in der Bittenfelder Straße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich, touchierte ein noch unbekannter Lkw-Lenker am Mittwoch (08.10.2025), gegen 8.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Bittenfelder Straße in Hochdorf geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Ortsmitte. Der rote Lkw mit Auflieger hatte große Rohre geladen.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

