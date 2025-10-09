Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen

Leonberg: Betrüger erbeuten in zwei Fällen Schmuck - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In gleich zwei Fällen erbeuteten am Mittwoch (08.10.2025) Betrüger sowohl in Böblingen als auch in Leonberg Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Gegen 10:00 Uhr traten zwei noch unbekannte Betrüger in der Waldenbucher Straße in Böblingen auf. Bei einer Seniorin klingelten die Männer an der Wohnungstüre und gaben zum Schein an, sie müssen die aktuellen Zählerstände ihrer Heizung ablesen. In der Wohnung sollen die Betrüger auf der Suche nach den Zählern diverse Schränke geöffnet haben. Nachdem sie wieder gegangen waren, stellte die Seniorin fest, dass aus einer ihrer Schatullen Modeschmuck entwendet wurde. Die beiden Täter werden als 185 bis 190 Zentimeter große Männer mit schwarzen Haaren und gepflegtem Aussehen beschrieben. Sie sollen weder Brille noch Bart getragen haben.

Zwischen 12:15 Uhr und 12:25 Uhr traten zwei weitere Täter im Bereich der Gerlinger Straße in Leonberg-Ramteln auf. Hier gaugelten diese an der Haustüre einer Seniorin vor, dass sie Telekom-Mitarbeiter seien und den Glasfaseranschluss kontrollieren müssten. Während einer der Täter die Senioren im Erdgeschoss in ein Gespräch verwickelte, wollte der zweite Täter angeblich einen Anschlussstecker im Obergeschoss wechseln. Später stellte die Seniorin fest, dass Goldschmuck und eine Damenarmbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro aus ihrem Schlafzimmer entwendet wurden. Diese beschreibt die Täter im Nachgang als rund 180 bis 185 Zentimeter große Männer, die zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein könnten. Beide sollen ebenfalls schwarze kurze Haare und keinen Bart getragen haben. Beiden waren dunkle gekleidet und hatten keine Arbeitskleidung getragen.

Ob es sich bei beiden Taten um dieseleben Täter handelt, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeireviere Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, und Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

