Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Altschweier - Einbruch in Sportgaststätte, Zeugen gesucht

Bühl, Altschweier (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19. September (Freitag) und dem gestrigen Sonntag, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu den Räumen einer Sportgaststätte in der Winzerkellerstraße. Nach derzeitigen Ermittlungsstand gelangte der mutmaßliche Täter über ein Fenster in das Gebäude und entwendete Bargeld aus Kassen. Die Ermittler konnten vor Ort Spuren sichern und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweisgeber, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Sportgaststätte gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell