Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Streitigkeiten führen zum Polizeieinsatz

Oberharmersbach (ots)

Zu einem Einsatz mehrerer Polizeistreifen kam es am Sonntagabend an einem Wohngebäude auf der Hub. Bei vorangegangenen Streitigkeiten zwischen einer Frau und ihrem Lebensgefährten soll auch eine Pistole eine Rolle gespielt haben. Nachdem die Frau die Wohnung verlassen hatte, konnte der Mann an der Haustüre von den Einsatzkräften der Polizei angesprochen werden. Dieser war kooperativ und händigte der Polizei auf Nachfrage eine ungeladene, nicht schusstaugliche sogenannte Anscheinswaffe aus. Der Grund der Streitigkeiten und ob es zu möglichen Bedrohungen oder einer Körperverletzung seitens des Lebensgefährten kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

