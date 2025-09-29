PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Angriff im Bus, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Auf einer Busfahrt vom Leopoldsplatz in Richtung Bahnhof soll es am Freitagnachmittag zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg ein 38-Jähriger gegen 16:15 Uhr am Leopoldsplatz in den Bus und wollte sich gegenüber des mutmaßlichen Täters setzen, weshalb er ihn bat seine Füße vom Sitz zu nehmen. Daraufhin soll der noch unbekannte Tatverdächtige ihn mit fremdenfeindlichen Ausdrücken beschimpft und ihm anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Aggressor soll daraufhin den Bus verlassen und sich in Richtung Fußgängerzone entfernt haben. Der 38-jährige Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. Der Tatverddächtige soll einen khakifarbenen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose sowie eine Schildkappe getragen haben. Er soll circa 1,80 Meter, braunhaarig und 35-40 Jahre alt sein. Weitere Insassen des Busses, wie auch andere Personen, die sachdienliche Hinweisen zum Vorfall oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 16:48

    POL-OG: Gengenbach - Gebäudebrand - 1. Nachtragsmeldung

    Gengenbach (ots) - Die Brandursache welche zum Vollbrand des leerstehenden Gebäudes geführt hat, ist nach wie vor unbekannt. Die Feuerwehr Gengenbach ist noch längere Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Teile des Gebäudes sind bereits eingestürzt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen./EFK ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 13:18

    POL-OG: Gengenbach - Gebäudebrand

    Gengenbach (ots) - Seit ca. 12:40 Uhr am Sonntagmittag ist die Feuerwehr Gengenbach, der Rettungsdienst und die Polizei mit einem Großaufgebot in der Grünstraße bei Vollbrand eines leerstehenden Wohnhauses einer örtlich ansässigen Firma. /EFK Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1410 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:08

    POL-OG: Schutterwald - Dachstuhl in Vollbrand

    Offenburg (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 09:45 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle ein Brand in der Vogesenstraße in Schutterwald gemeldet. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Glücklicherweise konnten alle Personen rechtzeitig das Gebäude verlassen. Nach knapp zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren