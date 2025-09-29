Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Angriff im Bus, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Auf einer Busfahrt vom Leopoldsplatz in Richtung Bahnhof soll es am Freitagnachmittag zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg ein 38-Jähriger gegen 16:15 Uhr am Leopoldsplatz in den Bus und wollte sich gegenüber des mutmaßlichen Täters setzen, weshalb er ihn bat seine Füße vom Sitz zu nehmen. Daraufhin soll der noch unbekannte Tatverdächtige ihn mit fremdenfeindlichen Ausdrücken beschimpft und ihm anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Aggressor soll daraufhin den Bus verlassen und sich in Richtung Fußgängerzone entfernt haben. Der 38-jährige Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum gebracht. Der Tatverddächtige soll einen khakifarbenen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose sowie eine Schildkappe getragen haben. Er soll circa 1,80 Meter, braunhaarig und 35-40 Jahre alt sein. Weitere Insassen des Busses, wie auch andere Personen, die sachdienliche Hinweisen zum Vorfall oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

