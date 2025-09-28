Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Gebäudebrand - 1. Nachtragsmeldung

Gengenbach (ots)

Die Brandursache welche zum Vollbrand des leerstehenden Gebäudes geführt hat, ist nach wie vor unbekannt. Die Feuerwehr Gengenbach ist noch längere Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Teile des Gebäudes sind bereits eingestürzt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen./EFK

POL-OG: Gengenbach - Gebäudebrand

Seit ca. 12:40 Uhr am Sonntagmittag ist die Feuerwehr Gengenbach, der Rettungsdienst und die Polizei mit einem Großaufgebot in der Grünstraße bei Vollbrand eines leerstehenden Wohnhauses einer örtlich ansässigen Firma. /EFK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell