POL-OG: Schutterwald - Dachstuhl in Vollbrand

Lahr (ots) - Zwei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren, die am Dienstagnachmittag mit ihren E-Scootern im Bereich des Schlachthofes in der Dreyspringstraße unterwegs waren, sollen gegen 16:45 Uhr von zwei bislang unbekannten Jugendlichen abgepasst und beraubt worden sein. Dem 14-Jährigen soll zunächst die Flucht in die Gutleutstraße gelungen sein, wo er aber von einem der Täter eingeholt, von seinem E-Scooter gezogen ...

