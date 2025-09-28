POL-OG: Schutterwald - Dachstuhl in Vollbrand
Offenburg (ots)
Am Sonntagmorgen gegen 09:45 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle ein Brand in der Vogesenstraße in Schutterwald gemeldet. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses bereits in Vollbrand. Glücklicherweise konnten alle Personen rechtzeitig das Gebäude verlassen. Nach knapp zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht. Der Sachschaden wird auf mindestens 400.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
/DPS
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell