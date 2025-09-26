Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Von Jugendlichen beraubt worden - gibt es Zeugen?

Lahr (ots)

Zwei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren, die am Dienstagnachmittag mit ihren E-Scootern im Bereich des Schlachthofes in der Dreyspringstraße unterwegs waren, sollen gegen 16:45 Uhr von zwei bislang unbekannten Jugendlichen abgepasst und beraubt worden sein. Dem 14-Jährigen soll zunächst die Flucht in die Gutleutstraße gelungen sein, wo er aber von einem der Täter eingeholt, von seinem E-Scooter gezogen und bedroht worden sei. Der E-Scooter sei ihm abgenommen worden. Im Bereich der Eichrodtschule soll der 13-Jährige auf denselben Jugendlichen getroffen und am Arm gepackt worden sein, sodass er zu Boden stürzte, aber mit seinem E-Scooter weiterfliehen konnte. Später wurde der geraubte E-Scooter des 14-Jährigen dann in der Hansastraße aufgefunden. Die Beamten des Haus des Jugendrechts haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Tatzeugen unter der Rufnummer: 07821 90985-0 um Hinweise zu den mutmaßlichen Räubern. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Einer sei etwa 16 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und sehr dick gewesen. Er habe schwarze Haare gehabt und eine dunkle Jacke sowie eine Mütze, möglicherweise ein Basecap, getragen. Der andere soll eher schmale gewesen sein. Beide sollen ein ausländisches Aussehen gehabt haben, ohne dies näher beschreiben zu können.

