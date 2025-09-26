PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33 - Gegenseitige Schuldzuweisung, Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Derzeit herrscht noch Unklarheit über das Entstehen eines Unfalls am Donnerstagnachmittag im Bereich der Auffahrt auf die B33 bei Zunsweier. Die beiden Unfallbeteiligten weisen sich gegenseitig die Schuld zu, den Zusammenstoß verursacht zu haben, weshalb die Beamten des Polizeipostens Hohberg auf der Suche nach Zeugen sind. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 45 Jahre alter Opel-Fahrer gegen 15:20 Uhr bei Zunsweier auf die B33 auffahren. Die 27-jährige Lenkerin eines weiteren Opel fuhr bereits auf dem rechten Fahrstreifen der B33. Bei der Einfahrt auf die Bundesstraße ist es schließlich zur Kollision der beiden Opel-Lenker gekommen, wobei die beiden Fahrer/Fahrerin jeweils behaupten, der andere sei auf ihre Fahrspur geraten. Verletzt wurde beim dem Malheur niemand; der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07808 9148-0 direkt mit den Ermittlern des Polizeipostens Hohberg in Verbindung oder melden sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 08:12

    POL-OG: Oberkirch, Ödsbach - Ökonomiegebäude in Brand

    Oberkirch, Ödsbach (ots) - Die Entstehung eines Brandes am Freitagmorgen in der Straße "Dörfle" ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Kurz nach 6 Uhr sollen Knallgeräusche zu hören gewesen sein und parallel dazu ein Gebäude in Flammen aufgegangen sein. Überwiegend ist ein Ökonomiegebäude mit darin befindlichen Landmaschinen von dem Brand betroffen, aber auch ein kleiner Teil des direkt ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:21

    POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Hinweise nach Einbruchsversuch erbeten

    Schwanau, Nonnenweier (ots) - Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, in eine Bäckerei in der Ottenheimer Straße einzubrechen. Hierbei machten sich mutmaßlich zwei Personen gegen 3:45 Uhr an der Eingangstür zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln, wodurch der Türmechanismus beschädigt wurde. Möglicherweise hat das Auslösen des ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:03

    POL-OG: Kehl, Kork, L90 - Leicht verletzt bei Abbiegeunfall

    Kehl, Kork (ots) - Ein Leichtverletzter und rund 22.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen im Einmündungsbereich der Landstraße (L90) zum Zubringer der B28. Der 32 Jahre alte Fahrer eines 3,5-Tonners wollte gegen 6:45 Uhr zwischen Kork und Neumühl nach links in Richtung B28 abbiegen und stieß hierbei mit dem entgegenkommenden Mercedes-Sprinter eines Gleichaltrigen zusammen. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren