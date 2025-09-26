Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33 - Gegenseitige Schuldzuweisung, Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Derzeit herrscht noch Unklarheit über das Entstehen eines Unfalls am Donnerstagnachmittag im Bereich der Auffahrt auf die B33 bei Zunsweier. Die beiden Unfallbeteiligten weisen sich gegenseitig die Schuld zu, den Zusammenstoß verursacht zu haben, weshalb die Beamten des Polizeipostens Hohberg auf der Suche nach Zeugen sind. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 45 Jahre alter Opel-Fahrer gegen 15:20 Uhr bei Zunsweier auf die B33 auffahren. Die 27-jährige Lenkerin eines weiteren Opel fuhr bereits auf dem rechten Fahrstreifen der B33. Bei der Einfahrt auf die Bundesstraße ist es schließlich zur Kollision der beiden Opel-Lenker gekommen, wobei die beiden Fahrer/Fahrerin jeweils behaupten, der andere sei auf ihre Fahrspur geraten. Verletzt wurde beim dem Malheur niemand; der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07808 9148-0 direkt mit den Ermittlern des Polizeipostens Hohberg in Verbindung oder melden sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg.

/wo

