POL-OG: Kehl, Kork, L90 - Leicht verletzt bei Abbiegeunfall

Kehl, Kork (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 22.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen im Einmündungsbereich der Landstraße (L90) zum Zubringer der B28. Der 32 Jahre alte Fahrer eines 3,5-Tonners wollte gegen 6:45 Uhr zwischen Kork und Neumühl nach links in Richtung B28 abbiegen und stieß hierbei mit dem entgegenkommenden Mercedes-Sprinter eines Gleichaltrigen zusammen. Ein 28-jähriger Mitfahrer im Mercedes trug hierbei leichte Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

/wo

