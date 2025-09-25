Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Rastatt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam ein 28-Jähriger Autofahrer "Im Baisert" infolge alkoholischer Beeinflussung von der Fahrbahn ab. Sein KIA kollidierte gegen 0:45 Uhr zunächst mit einer Straßenlaterne und rutschte im Anschluss über eine Grünfläche, bis er schließlich am Gebäude eines Baumarktes zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille und wies leichte Ausfallerscheinungen auf. Er wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

/al

