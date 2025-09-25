PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Rastatt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam ein 28-Jähriger Autofahrer "Im Baisert" infolge alkoholischer Beeinflussung von der Fahrbahn ab. Sein KIA kollidierte gegen 0:45 Uhr zunächst mit einer Straßenlaterne und rutschte im Anschluss über eine Grünfläche, bis er schließlich am Gebäude eines Baumarktes zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille und wies leichte Ausfallerscheinungen auf. Er wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 10:10

    POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Unfall am Bahnübergang

    Gaggenau, Ottenau (ots) - Am Mittwoch hat ein Lastwagenfahrer einen Schrankbaum eines Bahnübergangs in der Friedhofstraße beschädigt. Gegen 17:40 Uhr hielt der Fahrzeugführer, der in Fahrtrichtung der Haydnstraße unterwegs war, mit seinem Sattelauflieger auf den Gleisen des Bahnübergangs an, obwohl die Lichtsignalanlage bereits auf Rot umschaltete. Beim langsamen Weiterfahren senkten sich die Halbschranken, sodass ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 10:05

    POL-OG: Lahr - E- Scooter-Fahrer erfasst

    Lahr (ots) - Die Vorfahrtsmissachtung eines 21-jährigen BMW-Fahrers dürfte am Mittwochabend ursächlich für die Kollision mit einem 55 Jahre alten E-Scooter-Fahrer gewesen sein. Gegen 21:30 Uhr befuhr der 55-Jährige die Dinglinger Hauptstraße von der Kaiserstraße kommend in Richtung Rheinstraße, als er im Kreisverkehr Höhe der Offenburger Straße offenbar von dem BMW-Fahrer übersehen wurde und folglich von diesem ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 10:03

    POL-OG: Lahr - Zusammenstoß mit Jungen / Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Am Mittwochabend rief eine 23-jährige Autofahrerin bei der Polizei an und berichtete, dass ihr gegen 19:45 Uhr in der Tiergartenstraße, auf Höhe eines Imbisses, ein Junge vor ihren Pkw gelaufen sei und es zu einer Kollision kam. Nach dem Aufprall lief der etwa 10 bis 13 Jahre alte Junge davon. Den Polizeibeamten vor Ort erklärte die 23-Jährige, dass sie von einem Einkaufzentrum in der Tiergartenstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren