Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - E- Scooter-Fahrer erfasst

Lahr (ots)

Die Vorfahrtsmissachtung eines 21-jährigen BMW-Fahrers dürfte am Mittwochabend ursächlich für die Kollision mit einem 55 Jahre alten E-Scooter-Fahrer gewesen sein. Gegen 21:30 Uhr befuhr der 55-Jährige die Dinglinger Hauptstraße von der Kaiserstraße kommend in Richtung Rheinstraße, als er im Kreisverkehr Höhe der Offenburger Straße offenbar von dem BMW-Fahrer übersehen wurde und folglich von diesem erfasst wurde. Durch die Kollision wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

