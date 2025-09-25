POL-OG: Lahr - E- Scooter-Fahrer erfasst

Lahr (ots) - Am Mittwochabend rief eine 23-jährige Autofahrerin bei der Polizei an und berichtete, dass ihr gegen 19:45 Uhr in der Tiergartenstraße, auf Höhe eines Imbisses, ein Junge vor ihren Pkw gelaufen sei und es zu einer Kollision kam. Nach dem Aufprall lief der etwa 10 bis 13 Jahre alte Junge davon. Den Polizeibeamten vor Ort erklärte die 23-Jährige, dass sie von einem Einkaufzentrum in der Tiergartenstraße ...

mehr