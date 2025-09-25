POL-OG: Lahr - E- Scooter-Fahrer erfasst
Lahr (ots)
Die Vorfahrtsmissachtung eines 21-jährigen BMW-Fahrers dürfte am Mittwochabend ursächlich für die Kollision mit einem 55 Jahre alten E-Scooter-Fahrer gewesen sein. Gegen 21:30 Uhr befuhr der 55-Jährige die Dinglinger Hauptstraße von der Kaiserstraße kommend in Richtung Rheinstraße, als er im Kreisverkehr Höhe der Offenburger Straße offenbar von dem BMW-Fahrer übersehen wurde und folglich von diesem erfasst wurde. Durch die Kollision wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt.
