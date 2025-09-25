Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Trunkenheitsfahrt

Lauf (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr die auffällige Fahrweise eines Rollerfahrers in der Hauptstraße auf und verständigte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten beim Eintreffen den Fahrer einer Überprüfung unterziehen. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser erhärtete den Anfangsverdacht und ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Zweiradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

