PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Trunkenheitsfahrt

Lauf (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr die auffällige Fahrweise eines Rollerfahrers in der Hauptstraße auf und verständigte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten beim Eintreffen den Fahrer einer Überprüfung unterziehen. Hierbei wurde deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser erhärtete den Anfangsverdacht und ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Zweiradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 08:59

    POL-OG: Offenburg, A5 - Verkehrsunfall durch Aquaplaning

    Offenburg, A5 (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es auf der A5 Höhe Appenweier zu einem Verkehrsunfall durch Aquaplaning. Gegen 17 Uhr soll ein 51-jähriger Mercedes-Benz Fahrer auf der Fahrbahn Richtung Basel unterwegs gewesen sein, als er auf Grund des durch Starkregen entstandenen Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und mit der Leitplanke kollidierte. Infolgedessen soll er von ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:42

    POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach verdächtiger Wahrnehmung gesucht

    Baden-Baden (ots) - Nach einem Vorfall in der Schwarzwaldstraße am Dienstagabend, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Gegen 21:20 Uhr beobachtete ein Fußgänger, begleitet durch weitere Zeugen, wie ein silberner VW Golf Variant mit BAD-Zulassung die Schwarzwaldstraße in Richtung Cité befuhr. Auf Höhe des Dienstgebäudes der Verkehrspolizei soll der Fahrer des VW ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:42

    POL-OG: Offenburg - E-Scooter-Fahrer im Einkaufsmarkt

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend wurde ein körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an einem Einkaufsmarkt in der Okenstraße gemeldet. Gegen 20:25 Uhr wollte ein E-Scooter-Fahrer offenbar den Markt mit seinem Fahrzeug befahren. In Folge kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Der 20-Jährige soll dem Mitarbeiter das Fahrzeug gegen das Schienbein geschlagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren