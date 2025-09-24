Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach verdächtiger Wahrnehmung gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einem Vorfall in der Schwarzwaldstraße am Dienstagabend, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Gegen 21:20 Uhr beobachtete ein Fußgänger, begleitet durch weitere Zeugen, wie ein silberner VW Golf Variant mit BAD-Zulassung die Schwarzwaldstraße in Richtung Cité befuhr. Auf Höhe des Dienstgebäudes der Verkehrspolizei soll der Fahrer des VW mehrere Schüsse, offenbar mit einer Schreckschusswaffe, aus dem geöffneten Fenster abgegeben haben. Verletzte oder Beschädigungen waren durch den Vorfall nicht zu verzeichnen. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

