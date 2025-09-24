POL-OG: Kippenheim - Bagger in Brand
Kippenheim (ots)
Der Brand eines Baggers auf einem Betriebsgelände in der Keltenstraße hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Weshalb der Bagger gegen 2:10 Uhr in Vollbrand geriet, ist bislang noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. /th
