Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Unfall verstorben- Nachtragsmeldung

Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07221 / 680 - 0 bei der Polizei in Baden-Baden melden. /vo

Rastatt - Nach Unfall verstorben

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in der Plittersdorfer Straße. Gegen 15:10 Uhr soll der 31 Jahre alte Fahrer eines Renault Trafic rückwärts aus der Einfahrt eines Anwesens gefahren sein und dabei eine auf dem Gehweg hinter im kreuzende Fußgängerin erfasst haben. Nachdem die 86-Jährige fiel, wurde sie offenbar durch das Fahrzeug überrollt und verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde die Seniorin in eine Klinik gebracht, wo sie jedoch am frühen Abend ihren schweren Verletzungen erlag. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und das Fahrzeug des Mannes für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell