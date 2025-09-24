PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Spielzeugpistole in Hotelzimmer sorgt für Aufregung

Rust (ots)

Am späten Dienstagnachmittag informierte eine aufmerksame Angestellte eines Hotels in der Karl-Friedrich-Straße gegen 17 Uhr die Polizei, nachdem sie beim Reinigen eines Zimmers eine Pistole festgestellt hatte. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr die Örtlichkeit umgehend an. Nach dem ein 36-Jähriger im Hotelzimmer angetroffen werden konnte stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe um eine einfache Plastikspielzeugpistole handelte, die der Betroffene für Videoproduktionen auf einer Internet-Plattform nütze. Strafbare Handlungen waren nicht erkennbar. /al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:27

    POL-OG: Bischweier - Einbruch in Vereinsheim

    Bischweier (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, 12 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, soll es in der Kirschenallee zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen sein. Bislang unbekannte Täterschaft soll sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in die Räumlichkeit verschafft und dort zwei Türen gewaltsam geöffnet haben, um so in den Bewirtungsraum einzudringen. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde Bargeld aus einer ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:23

    POL-OG: Durmersheim - Gesuchte Person festgenommen

    Durmersheim (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt erkannten Polizeibeamte des Polizeipostens Bietigheim am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Hauptstraße einen 33-Jährigen, der aufgrund mehrerer Haftbefehle gesucht wurde. Als der Gesuchte die Polizeikräfte bemerkte, flüchtete er zu Fuß. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er im Bereich des "Alten Friedhofs" gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:36

    POL-OG: Steinbach - Anhängerdiebstahl

    Steinbach (ots) - In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es zu einem Diebstahl eines Sattelaufliegers auf einem Parkplatz in der Vimbucher Straße. Der auf dem frei zugänglichen Parkplatz abgestellte Sattelauflieger war mit mehreren Paletten Metallbändern beladen. Der Anhänger hatte einen Wert von etwa 36.000 Euro. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niederen sechsstelligen Betrag. Ob dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren