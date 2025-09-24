POL-OG: Rust - Spielzeugpistole in Hotelzimmer sorgt für Aufregung
Rust (ots)
Am späten Dienstagnachmittag informierte eine aufmerksame Angestellte eines Hotels in der Karl-Friedrich-Straße gegen 17 Uhr die Polizei, nachdem sie beim Reinigen eines Zimmers eine Pistole festgestellt hatte. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr die Örtlichkeit umgehend an. Nach dem ein 36-Jähriger im Hotelzimmer angetroffen werden konnte stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe um eine einfache Plastikspielzeugpistole handelte, die der Betroffene für Videoproduktionen auf einer Internet-Plattform nütze. Strafbare Handlungen waren nicht erkennbar. /al
