POL-OG: Durmersheim - Gesuchte Person festgenommen

Offenburg (ots) - Am Montagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in der Südstadt. Ein 23-Jähriger soll nach einem Streit einen 24-Jährigen verletzt haben, so dass dieser von einer Besatzung des Rettungsdienstes medizinisch versorgt werden musste und zur weiteren Abklärung in ein Klinikum gebracht wurde. Der genaue Hergang der Körperverletzung ist ...

mehr