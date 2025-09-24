PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Gesuchte Person festgenommen

Durmersheim (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt erkannten Polizeibeamte des Polizeipostens Bietigheim am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Hauptstraße einen 33-Jährigen, der aufgrund mehrerer Haftbefehle gesucht wurde. Als der Gesuchte die Polizeikräfte bemerkte, flüchtete er zu Fuß. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er im Bereich des "Alten Friedhofs" gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

