PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Festnahme nach Einbruchsdiebstahl

Kehl (ots)

Am späten Sonntagabend wurde durch einen Zeugen ein Einbruch in ein Modegeschäft in der Hauptstraße gemeldet. Gegen 23:15 Uhr sollen sich zwei Personen am Eingang des Geschäfts auf gewaltsame Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen konnten die beiden Beschuldigten, ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger und ein 27-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger, auf frischer Tat hinter der Verkaufstheke ertappt und vorläufig festgenommen werden. Weil der 27-jährige Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:33

    POL-OG: Offenburg - Körperverletzung

    Offenburg (ots) - Am Montagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Gemeinschaftsunterkunft in der Südstadt. Ein 23-Jähriger soll nach einem Streit einen 24-Jährigen verletzt haben, so dass dieser von einer Besatzung des Rettungsdienstes medizinisch versorgt werden musste und zur weiteren Abklärung in ein Klinikum gebracht wurde. Der genaue Hergang der Körperverletzung ist ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:31

    POL-OG: Lichtenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

    Lichtenau (ots) - Am späten Montagabend kam es zu einer Unfallflucht in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer soll gegen 22 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich mit einem Baum in einem Bett am Straßenrand kollidiert sein. Der Unbekannte verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die an der Unfallörtlichkeit festgestellten Fahrzeugteile gaben den Ermittlern Hinweise auf den ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:17

    POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Tankstelle, Zeugen gesucht

    Baden-Baden (ots) - In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einer Tankstelle in der Sandweierer Straße. Gegen 3:30 Uhr soll eine Zeugin laute Geräusche aus dem Bereich der Tankstelle wahrgenommen haben. Kurz darauf soll sie gesehen haben, wie eine Person zu Fuß flüchtete, während eine weitere Person in einem Pkw wartete. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in Richtung Pfarrstraße. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren