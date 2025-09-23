Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Festnahme nach Einbruchsdiebstahl

Kehl (ots)

Am späten Sonntagabend wurde durch einen Zeugen ein Einbruch in ein Modegeschäft in der Hauptstraße gemeldet. Gegen 23:15 Uhr sollen sich zwei Personen am Eingang des Geschäfts auf gewaltsame Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen konnten die beiden Beschuldigten, ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger und ein 27-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger, auf frischer Tat hinter der Verkaufstheke ertappt und vorläufig festgenommen werden. Weil der 27-jährige Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Montagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/th

