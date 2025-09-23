PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

Am späten Montagabend kam es zu einer Unfallflucht in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer soll gegen 22 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schließlich mit einem Baum in einem Bett am Straßenrand kollidiert sein. Der Unbekannte verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die an der Unfallörtlichkeit festgestellten Fahrzeugteile gaben den Ermittlern Hinweise auf den Pkw des Unfallverursachers: Es dürfte sich hierbei um einen BMW handeln, der durch den Unfall in der Front stark beschädigt sein dürfte. Der durch die Kollision entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem nun gesuchten Unfallflüchtigen werden unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl entgegengenommen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

