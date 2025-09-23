PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Tankstelle, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einer Tankstelle in der Sandweierer Straße. Gegen 3:30 Uhr soll eine Zeugin laute Geräusche aus dem Bereich der Tankstelle wahrgenommen haben. Kurz darauf soll sie gesehen haben, wie eine Person zu Fuß flüchtete, während eine weitere Person in einem Pkw wartete. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in Richtung Pfarrstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter eine Tür der Tankstellenanlage auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Täter entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenstangen. Auf der Flucht verloren die Täter unter anderem mehrere Zigarettenstangen. Die Videoaufzeichnungen zeigen zwei Unbekannte, die schwarze Kleidung sowie weiß/schwarze Mützen trugen. Im Rahmen der Fahndung konnte festgestellt werden, dass das am Fluchtfahrzeug angebrachte Kennzeichen zuvor auf dem Pendlerparkplatz Rauental entwendet worden war. Der entstandene Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht beziffert. Die Polizeibeamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Pfarrstraße sowie des Pendlerparkplatzes Rauental gemacht haben oder Hinweise zu den Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

