POL-OG: Offenburg - Körperverletzung

Baden-Baden (ots) - In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einer Tankstelle in der Sandweierer Straße. Gegen 3:30 Uhr soll eine Zeugin laute Geräusche aus dem Bereich der Tankstelle wahrgenommen haben. Kurz darauf soll sie gesehen haben, wie eine Person zu Fuß flüchtete, während eine weitere Person in einem Pkw wartete. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in Richtung Pfarrstraße. Nach ...

mehr