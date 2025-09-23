PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinbach - Anhängerdiebstahl

Steinbach (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es zu einem Diebstahl eines Sattelaufliegers auf einem Parkplatz in der Vimbucher Straße. Der auf dem frei zugänglichen Parkplatz abgestellte Sattelauflieger war mit mehreren Paletten Metallbändern beladen. Der Anhänger hatte einen Wert von etwa 36.000 Euro. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niederen sechsstelligen Betrag. Ob dieser Diebstahl in Zusammenhang mit den Anhängerdiebstählen Anfang September im Bereich Rastatt steht, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

