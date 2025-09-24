PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Einbruch in Vereinsheim

Bischweier (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 12 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, soll es in der Kirschenallee zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen sein. Bislang unbekannte Täterschaft soll sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in die Räumlichkeit verschafft und dort zwei Türen gewaltsam geöffnet haben, um so in den Bewirtungsraum einzudringen. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07225 9887-0 um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

