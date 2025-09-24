Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Unfall verstorben

Rastatt (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in der Plittersdorfer Straße. Gegen 15:10 Uhr soll der 31 Jahre alte Fahrer eines Renault Trafic rückwärts aus der Einfahrt eines Anwesens gefahren sein und dabei eine auf dem Gehweg hinter im kreuzende Fußgängerin erfasst haben. Nachdem die 86-Jährige fiel, wurde sie offenbar durch das Fahrzeug überrollt und verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde die Seniorin in eine Klinik gebracht, wo sie jedoch am frühen Abend ihren schweren Verletzungen erlag. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und das Fahrzeug des Mannes für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

