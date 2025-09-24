Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Autofahrt endet an Brückengeländer

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagmittag ist ein Opel-Fahrer mit seinem Auto gegen ein Brückengeländer in der Lichtentaler Allee geprallt. Der 38-Jährige wurde bei dem sich gegen 13:30 Uhr zugetragenen Unfall nicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der verursachte Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen, dürfte aber nicht unerheblich sein. Der Opel wurde an der Fahrzeugfront stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und eine Blutentnahme erhoben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

