Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Wohnungseinbruch

Ottersweier (ots)

Am Dienstagabend, im Zeitraum zwischen 19 Uhr bis 22 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Wohngebäude in der Gutenbergstraße. Durch Aufhebeln eines Fensters sollen die Unbekannten in das Gebäude eingedrungen sein und dabei Schmuck und Bargeld entwendet haben. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 zu melden.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

