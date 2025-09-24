PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gasaustritt

Offenburg (ots)

Aktuell sind Kräfte von Feuerwehr und Polizei in der Wasserstraße nach einem Gasaustritt im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 10:30 Uhr bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Im Sperrbereich befindliche Personen mussten dortige Gebäude verlassen. Das Gasleck konnte zwischenzeitlich von der Feuerwehr geschlossen werden. Überprüfungen sind allerdings noch im Gange.

/wo

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

