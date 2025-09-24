POL-OG: Offenburg - Gasaustritt

Rastatt (ots) - Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07221 / 680 - 0 bei der Polizei in Baden-Baden melden. /vo Rastatt - Nach Unfall verstorben Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am ...

mehr