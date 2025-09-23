PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung - Paketzusteller durch Anwohner geschlagen und gebissen

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (22.09.2025) wollte ein Zusteller (49) gegen 12 Uhr ein Paket in die Eichenkampstraße liefern. Vor dem Haus des Empfängers traf er auf einen Mann (37), der das Paket entgegennehmen wollte. Einen Nachweis als Berechtigter konnte er nicht erbringen. Als der 49-Jährige sich wieder in sein Fahrzeug setzte, versperrte der Mann ihm zunächst den Weg. Der Zusteller versuchte loszufahren, was ihm nicht gelang. Anschließend ging der 37-Jährige zur Fahrertür und zerrte den 49-Jährigen heraus. Es folgte eine Schlägerei, bei welcher der Paketzusteller gebissen wurde. Die Polizei legte eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

