PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Nach Nötigung im Straßenverkehr: Polizei stellt Führerschein sicher

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer nötigte am Montagabend (22.09.2025) eine 36 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin, indem er sie immer wieder ausbremste. Im weiteren Verlauf touchierte er ihren Wagen und beleidigte sie.

Etwa um 17.40 Uhr war die 36-Jährige mit ihrem VW T-ROC auf der Wehringhauser Straße in Richtung Haspe unterwegs, als sich ein VW Golf vor ihr befand. Dessen Fahrer bremste sie immer wieder aus. Im weiteren Verlauf provozierte er einen Zusammenstoß der Autos, als die 36-Jährige versuchte, den Golf zu überholen. Im Bereich der Bahnhofshinterfahrung stiegen der Golf-Fahrer, seine Beifahrerin sowie die 36-Jährige aus. Der Fahrer schrie sie an und beleidigte sie, bevor er sich mit seiner Beifahrerin mit dem Wagen entfernte, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu ergreifen.

Die Fahrerin des T-ROC informierte richtigerweise die Polizei über den Unfall. Da die aufmerksame 36-Jährige angeben konnte, um welches Kennzeichen es sich bei dem VW Golf handelte, begaben sich die Einsatzkräfte zur Halteranschrift. Die Beamten trafen den 36 Jahre alten Mann an und stellten nach ersten Ermittlungen, die den Unfallhergang bestätigten, seinen Führerschein sicher. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 07:42

    POL-HA: 49-Jähriger bedroht Patienten und Mitarbeiterin in Krankenhaus

    Hagen (ots) - In einem Hagener Krankenhaus randalierte am Montagabend (22.09.2025) ein 49-Jähriger, der anschließend in Gewahrsam genommen wurde. Eine Mitarbeiterin alarmierte gegen 22.15 Uhr die Polizei, als ein Mann in der Notaufnahme mehrere Patienten belästigt hatte. Er schrie mehrere Personen im Wartebereich an, die aufgrund seines Verhaltens verängstigt ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:29

    POL-HA: 30-jähriger Drogendealer vorläufig festgenommen

    Hagen-Mitte (ots) - Einsatzkräfte des Schwerpunkdienstes landen am Freitagabend (19.09.2025) bei Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes einen Volltreffer. Den Polizisten fielen gegen 22.15 Uhr zwei Männer in der Bahnhofstraße auf. Bei Erblicken der Beamten warf einer der Männer mehrere Gegenstände weg. Die Beamten unterzogen die beiden daraufhin einer Personenkontrolle. Dabei stellten sie mehrere Verkaufseinheiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren