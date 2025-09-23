Polizei Hagen

POL-HA: Nach Nötigung im Straßenverkehr: Polizei stellt Führerschein sicher

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer nötigte am Montagabend (22.09.2025) eine 36 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin, indem er sie immer wieder ausbremste. Im weiteren Verlauf touchierte er ihren Wagen und beleidigte sie.

Etwa um 17.40 Uhr war die 36-Jährige mit ihrem VW T-ROC auf der Wehringhauser Straße in Richtung Haspe unterwegs, als sich ein VW Golf vor ihr befand. Dessen Fahrer bremste sie immer wieder aus. Im weiteren Verlauf provozierte er einen Zusammenstoß der Autos, als die 36-Jährige versuchte, den Golf zu überholen. Im Bereich der Bahnhofshinterfahrung stiegen der Golf-Fahrer, seine Beifahrerin sowie die 36-Jährige aus. Der Fahrer schrie sie an und beleidigte sie, bevor er sich mit seiner Beifahrerin mit dem Wagen entfernte, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu ergreifen.

Die Fahrerin des T-ROC informierte richtigerweise die Polizei über den Unfall. Da die aufmerksame 36-Jährige angeben konnte, um welches Kennzeichen es sich bei dem VW Golf handelte, begaben sich die Einsatzkräfte zur Halteranschrift. Die Beamten trafen den 36 Jahre alten Mann an und stellten nach ersten Ermittlungen, die den Unfallhergang bestätigten, seinen Führerschein sicher. (rst)

