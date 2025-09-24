PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg
Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - E-Scooter-Fahrer im Einkaufsmarkt

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend wurde ein körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an einem Einkaufsmarkt in der Okenstraße gemeldet. Gegen 20:25 Uhr wollte ein E-Scooter-Fahrer offenbar den Markt mit seinem Fahrzeug befahren. In Folge kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Der 20-Jährige soll dem Mitarbeiter das Fahrzeug gegen das Schienbein geschlagen haben. Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg konnte festgestellt werden, dass das Versicherungskennzeichen nicht zu dem Fahrzeug passte und dieses als gestohlen gemeldet ist. Überdies nahm der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr teil. Den Heranwachsenden erwarten gleich mehrere Strafanzeigen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Offenburg
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
