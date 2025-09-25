PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Verkehrsunfall durch Aquaplaning

Offenburg, A5 (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der A5 Höhe Appenweier zu einem Verkehrsunfall durch Aquaplaning. Gegen 17 Uhr soll ein 51-jähriger Mercedes-Benz Fahrer auf der Fahrbahn Richtung Basel unterwegs gewesen sein, als er auf Grund des durch Starkregen entstandenen Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und mit der Leitplanke kollidierte. Infolgedessen soll er von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinab gefahren sein. Zwei Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 16.000 Euro.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:42

    POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach verdächtiger Wahrnehmung gesucht

    Baden-Baden (ots) - Nach einem Vorfall in der Schwarzwaldstraße am Dienstagabend, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Gegen 21:20 Uhr beobachtete ein Fußgänger, begleitet durch weitere Zeugen, wie ein silberner VW Golf Variant mit BAD-Zulassung die Schwarzwaldstraße in Richtung Cité befuhr. Auf Höhe des Dienstgebäudes der Verkehrspolizei soll der Fahrer des VW ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:42

    POL-OG: Offenburg - E-Scooter-Fahrer im Einkaufsmarkt

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend wurde ein körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an einem Einkaufsmarkt in der Okenstraße gemeldet. Gegen 20:25 Uhr wollte ein E-Scooter-Fahrer offenbar den Markt mit seinem Fahrzeug befahren. In Folge kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Der 20-Jährige soll dem Mitarbeiter das Fahrzeug gegen das Schienbein geschlagen ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:04

    POL-OG: Offenburg - Gasaustritt

    Offenburg (ots) - Aktuell sind Kräfte von Feuerwehr und Polizei in der Wasserstraße nach einem Gasaustritt im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 10:30 Uhr bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Im Sperrbereich befindliche Personen mussten dortige Gebäude verlassen. Das Gasleck konnte zwischenzeitlich von der Feuerwehr geschlossen werden. Überprüfungen sind allerdings noch im Gange. /wo Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren