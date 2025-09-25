Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Verkehrsunfall durch Aquaplaning

Offenburg, A5 (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der A5 Höhe Appenweier zu einem Verkehrsunfall durch Aquaplaning. Gegen 17 Uhr soll ein 51-jähriger Mercedes-Benz Fahrer auf der Fahrbahn Richtung Basel unterwegs gewesen sein, als er auf Grund des durch Starkregen entstandenen Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und mit der Leitplanke kollidierte. Infolgedessen soll er von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinab gefahren sein. Zwei Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 16.000 Euro.

/th

