Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Festnahme nach Schockanruf - Zeugenhinweise erbeten

Hersfeld Rotenburg (ots)

Rotenburg. Glück im Unglück hatte eine Seniorin aus dem Rotenburger Stadtteil Lispenhausen am Donnerstag (26.06.). Die Frau wurde seit Tagen von dreisten Betrügern mit der Masche des sogenannten "Falschen Polizeibeamten" drangsaliert.

Die Betrüger spiegelten der Seniorin vor, dass aktuell Einbrecherbanden ihr Unwesen treiben und die Frau in das Visier der Straftäter geraten sei. Nun wolle man die Seniorin samt ihren Ersparnissen schützen. Die Seniorin schenkte den Anrufern Glauben und übergab bereits am Dienstag (24.06.) diverse Schmuckstücke an ihr unbekannte Personen.

Doch damit nicht genug: Am Folgetag gingen die Anrufe weiter und die angeblichen Beamten wollten sich vergewissern, dass es der Seniorin gut geht und sie auch mit niemandem darüber gesprochen hat. Die Betrüger spannten ihre Geschichte weiter und brachten die Lispenhäuserin schließlich dazu am Donnerstag (26.06.) an ihrer Bank mehrere tausend Euro Bargeld abzuheben.

Glücklicherweise kam ein Familienmitglied zu Besuch und erkannte den Betrug sofort, woraufhin umgehend die Polizei informiert wurde. Am Donnerstagmorgen klickten schließlich bei zwei jungen Männern - einem 21-Jährigen und 22-Jährigen aus Bielefeld - die Handschellen. Sie wurden bei der geplanten Abholung des Bargeldes von den Hersfelder Beamten vorläufig festgenommen und müssen sich nun wegen des Verdachts des Betruges verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld dauern an.

Während des Abholversuches war eine weitere männliche Person zugegen. Diese ist weiterhin flüchtig. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann ein weißes langärmliges Oberteil mit Kapuze. Zeuginnen und Zeugen, die gegen 10.30 Uhr im Bereich Lispenhausen / Bahnhof / Nürnberger Straße (B83) verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Dienstag (24.06.) wurden zwei weitere Seniorinnen in Bad Hersfeld Opfer der dreisten Betrüger (hier geht's zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6063174 ). Auch hierzu bittet die Bad Hersfelder Kriminalpolizei weiterhin um Zeugenhinweise: Wer hat in den Abendstunden (bis circa 20.30 Uhr) in Bad Hersfeld im Bereich "Vorm Wald", Lappenlied, Jasminstraße sowie den dort umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen - gegebenenfalls zu auffällig telefonierenden Personen oder wartenden Fahrzeugen gemacht? Möglicherweise ist Zeuginnen und Zeugen in diesem Zusammenhang auch ein Skoda Oktavia mit Gütersloher-Kennzeichen (GT) aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Franziska Kraus,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2741

Julissa Sauermann,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell