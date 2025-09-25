PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zusammenstoß mit Jungen
Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Am Mittwochabend rief eine 23-jährige Autofahrerin bei der Polizei an und berichtete, dass ihr gegen 19:45 Uhr in der Tiergartenstraße, auf Höhe eines Imbisses, ein Junge vor ihren Pkw gelaufen sei und es zu einer Kollision kam. Nach dem Aufprall lief der etwa 10 bis 13 Jahre alte Junge davon. Den Polizeibeamten vor Ort erklärte die 23-Jährige, dass sie von einem Einkaufzentrum in der Tiergartenstraße in Richtung Stadtmitte fuhr, als der Junge vom gegenüberliegenden Gehweg plötzlich die Straße betrat und diese, ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte. Er kollidierte dann mit dem rechten Kotflügel des Pkw und fiel auf die Motorhaube. Nachdem die Fahrerin den Jungen ansprach, lief er offensichtlich unverletzt in Richtung Stadtmitte davon. Die Beamten des Polizeireviers Lahr suchen nun Zeugen die den Vorfall beobachten konnten oder den Jungen kennen und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 07821 / 277-0 zu melden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

