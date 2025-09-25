Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Unfall am Bahnübergang

Gaggenau, Ottenau (ots)

Am Mittwoch hat ein Lastwagenfahrer einen Schrankbaum eines Bahnübergangs in der Friedhofstraße beschädigt. Gegen 17:40 Uhr hielt der Fahrzeugführer, der in Fahrtrichtung der Haydnstraße unterwegs war, mit seinem Sattelauflieger auf den Gleisen des Bahnübergangs an, obwohl die Lichtsignalanlage bereits auf Rot umschaltete. Beim langsamen Weiterfahren senkten sich die Halbschranken, sodass der Auflieger im hinteren Bereich mit einer Schranke kollidierte. Dabei verkeilte sich das Fahrzeug mit dem Schrankenbaum. In Folge wurde dieser aus der Verankerung gerissen und ragte auf den Bereich der Gleise. Ein Zeuge machte den Fahrer auf den Vorfall aufmerksam. Der Fahrer begutachtete offenbar den verursachten Schaden und setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Durch den Zeugen konnte Hinweise gegebeben werden, die schließlich zur Ermittlung des Unfallverursachers führten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell