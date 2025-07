POL-WOB: Seniorin fährt gegen Betonpfeiler in Parkhaus - 83-jährige Fahrerin schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Schillerteich, Berliner Ring 21.07.2025, 21.37 Uhr Am Montagabend brachen zwei Täter in einen auf einem Parkplatz am Berliner Ring stehenden Pizzawagen ein. Ein Zeuge verhinderte den Diebstahl der Ladenkasse. Ein aufmerksamer Zeuge beobachte am Montagabend, wie sich zwei Jugendliche an dem Pizzawagen zu schaffen machten und eine ...

mehr