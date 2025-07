Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Pizzawagen - Polizei nimmt 16-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schillerteich, Berliner Ring

21.07.2025, 21.37 Uhr

Am Montagabend brachen zwei Täter in einen auf einem Parkplatz am Berliner Ring stehenden Pizzawagen ein. Ein Zeuge verhinderte den Diebstahl der Ladenkasse.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachte am Montagabend, wie sich zwei Jugendliche an dem Pizzawagen zu schaffen machten und eine Geldkassette entwendeten. Der Zeuge ging auf die Täter zu und entriss einem der Jugendlichen eine Tasche weg, in der sie die Kassette gesteckt hatten. Einer der Täter warf daraufhin sein Fahrrad in Richtung des Zeugen, der dadurch leicht verletzt wurde. Beide Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Berliner Brücke. Im Rahmen der Fahndung konnte aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte wenig später der aus dem Landkreis Gifhorn kommende 16-Jährige durch eine Streifenbesatzung in der Heßlinger Straße festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der Jugendliche wurde der Polizeiwache zugeführt. Da es Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung gab, wurde durch den diensthabenden Staatsanwalt der StA Braunschweig eine Blutentnahme angeordnet, die im Klinikum entnommen wurde. Im Anschluss wurde der 16-Jährige wieder dem Gewahrsam zugeführt.

Die Fahndung nach dem zweiten Täter führte nicht zum Erfolg.

Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Staatsanwalt wurde der Jugendliche am Dienstagvormittag entlassen. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl eingeleitet.

