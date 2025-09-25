PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Ohne Führersein und unter Drogeneinfluss gestoppt

Hohberg (ots)

Am Mittwochabend war ein Opel-Fahrer auf der Kreisstraße in Richtung Zunsweier unterwegs als er gegen 21:45 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der anschließenden Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Offenburg stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Überdies ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Der 35-Jährige händigte während der Kontrolle eine geringe Menge Betäubungsmittel aus. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Nach der Auswertung der Blutprobe erwartet der Mann gleich mehrere Strafanzeigen. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

/ph

