Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 20.07.2025

Jena (ots)

Faustschlag ins Gesicht

Am Samstagmorgen dem 19.07.2025 gegen ca. 01:50 Uhr kam es in Jena im Jenaer Paradiespark zu einer Körperverletzung. Dabei wurde der 44- jährige Geschädigte durch eine unbekannte männliche Person zwei Mal mit der Faust unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte musste nach der Tat, mit Gesichtsverletzung, in die Zentrale Notaufnahme nach Jena-Lobeda verbracht und behandelt werden. Beim Tatort selbst handelt es sich um den Nahbereich der Straßenbahnhaltestelle "Jenaertal". Hat jemand die Tathandlungen beobachten können? Gibt es eventuell weitere Geschädigte Personen oder Zeugen der Tathandlung? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641-810

Zwei Männer vor Graffitiwand zusammengeschlagen

Zwei junge Männer wurden am Samstag dem 19.07.2025 gegen 16:15 Uhr im Jenaer Stadtzentrum, im Bereich der Leutra (Jahnstraße / Riedstraße) in der Nähe einer Fußgängerbrücke, direkt vor einer Graffiti-Wand von einer unbekannten Person zusammengeschlagen. Der unbekannte Täter solle die Geschädigten kurz vor der Tat auf vermeintlich neue "Fremd-Sticker" auf dem Fußball Graffiti angesprochen und anschließend direkt auf die Männer eingeschlagen haben. Der Täter wird als ca. 35 Jahre alt und asiatischer Phänotyp beschrieben. Die Geschädigten erlitten Schürfwunden, Prellungen und eine aufgeplatzte Oberlippe. Eine entsprechende Strafanzeige bezüglich Körperverletzung wurde aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Zum Sachverhalt werden dringend Zeugen gesucht! Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.:03641/81-0

Unter Alkohol am Steuer

Bei Routinemäßigen Kontrollmaßnahmen am Wochenende bezüglich der Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern im Straßenverkehr wurden allein in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen im Stadtgebiet von Jena drei PKW-Führer am Steuer ihrer Kraftfahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt. Gegen die Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eröffnet. Alle Fahrzeugführer/- innen mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell