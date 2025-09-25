Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Hinweise nach Einbruchsversuch erbeten

Schwanau, Nonnenweier (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, in eine Bäckerei in der Ottenheimer Straße einzubrechen. Hierbei machten sich mutmaßlich zwei Personen gegen 3:45 Uhr an der Eingangstür zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln, wodurch der Türmechanismus beschädigt wurde. Möglicherweise hat das Auslösen des akustischen Alarms die Ganoven von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten. Nach ersten Feststellungen dürfte nichts entwendet worden sein. Eventuell steht mit dem Einbruchsversuch ein weißer BMW (SUV) mit französischer Zulassung in Verbindung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtigen Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr.

