POL-OG: Oberkirch, Ödsbach - Ökonomiegebäude in Brand

Oberkirch, Ödsbach (ots)

Die Entstehung eines Brandes am Freitagmorgen in der Straße "Dörfle" ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Kurz nach 6 Uhr sollen Knallgeräusche zu hören gewesen sein und parallel dazu ein Gebäude in Flammen aufgegangen sein. Überwiegend ist ein Ökonomiegebäude mit darin befindlichen Landmaschinen von dem Brand betroffen, aber auch ein kleiner Teil des direkt angrenzenden Wohnhauses sowie der Balkon eines Nachbarhauses wurden beschädigt. Derzeit müssen noch einzelne Glutnester von den Einsatzkräften der Feuerwehr bekämpft werden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden in die Hundertausende gehen. Personen wurden nach aktuellem Sachstand nicht verletzt. Die Straße "Dörfle" wurde rund um das Brandgeschehen gesperrt.

