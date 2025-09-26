PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Ödsbach - Ökonomiegebäude in Brand

Oberkirch, Ödsbach (ots)

Die Entstehung eines Brandes am Freitagmorgen in der Straße "Dörfle" ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Kurz nach 6 Uhr sollen Knallgeräusche zu hören gewesen sein und parallel dazu ein Gebäude in Flammen aufgegangen sein. Überwiegend ist ein Ökonomiegebäude mit darin befindlichen Landmaschinen von dem Brand betroffen, aber auch ein kleiner Teil des direkt angrenzenden Wohnhauses sowie der Balkon eines Nachbarhauses wurden beschädigt. Derzeit müssen noch einzelne Glutnester von den Einsatzkräften der Feuerwehr bekämpft werden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden in die Hundertausende gehen. Personen wurden nach aktuellem Sachstand nicht verletzt. Die Straße "Dörfle" wurde rund um das Brandgeschehen gesperrt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 14:21

    POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Hinweise nach Einbruchsversuch erbeten

    Schwanau, Nonnenweier (ots) - Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, in eine Bäckerei in der Ottenheimer Straße einzubrechen. Hierbei machten sich mutmaßlich zwei Personen gegen 3:45 Uhr an der Eingangstür zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln, wodurch der Türmechanismus beschädigt wurde. Möglicherweise hat das Auslösen des ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:03

    POL-OG: Kehl, Kork, L90 - Leicht verletzt bei Abbiegeunfall

    Kehl, Kork (ots) - Ein Leichtverletzter und rund 22.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen im Einmündungsbereich der Landstraße (L90) zum Zubringer der B28. Der 32 Jahre alte Fahrer eines 3,5-Tonners wollte gegen 6:45 Uhr zwischen Kork und Neumühl nach links in Richtung B28 abbiegen und stieß hierbei mit dem entgegenkommenden Mercedes-Sprinter eines Gleichaltrigen zusammen. Ein ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 10:26

    POL-OG: Hohberg - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gestoppt

    Hohberg (ots) - Am Mittwochabend war ein Opel-Fahrer auf der Kreisstraße in Richtung Zunsweier unterwegs als er gegen 21:45 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der anschließenden Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Offenburg stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Überdies ergaben sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren